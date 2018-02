Dekra se réorganise en France

Philippe Hanot devient directeur France de Dekra Automotive Solutions alors qu'Alberto Da Silva prend en main la direction générale de Dekra Industrial France.

Suite à la promotion, en début d'année, de Xavier Diry à la direction générale de Dekra Automotive SAS pour le sud-ouest de l'Europe (France, Espagne, Portugal, Maroc), Philippe Hanot se voit confier la direction France de Dekra Automotive Solutions. Chargée de proposer "des services à haute valeur ajoutée destinés à professionnaliser la chaîne de distribution automobile autour du véhicule neuf, du véhicule d’occasion et du service après-vente", cette entité s'articule autour de trois pôles de prestations (Fleet Operations, Remarketing et Networks).

Après avoir débuté chez Ford France, Philippe Hanot a travaillé chez BMW France puis chez Volkswagen Group France, au développement réseau, avant d'être promu chef du département des ventes directes et remarketing. En 2011, il devient directeur de la flotte automobile France de Hertz et évolue ensuite chez Hertz International, à Londres, en tant que Senior Directeur, en charge des achats flotte pour le marché européen.

Parallèlement à cette nomination, Alberto Da Silva devient directeur général de Dekra Industrial France et directeur général de Dekra Industrial pour l'Europe du Sud et de l'Ouest (France, Espagne, Portugal, Maroc et Suisse). Alberto Da Silva a rejoint le spécialiste du contrôle technique en 1998. Il a successivement occupé les fonctions de DG d’Automotive Solutions (Auto-Contact) Portugal puis, à partir de 2004, de Dekra Automotive Solutions Italie avant de prendre la tête de l’ensemble des activités automobile et industrielle dans le pays.