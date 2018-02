De nouveaux ludospaces pour le groupe PSA

Le constructeur va développer trois nouveaux modèles pour remplacer les Partner, Berlingo et Combo. Ils seront assemblés sur une nouvelle plateforme inédite.

Dans le cadre de la Core Model Strategy du plan Push to Pass, PSA va poursuivre son offensive produit en développant trois nouveaux ludospaces pour chacune des marques du constructeur (Peugeot, Citroën et Opel/Vauxhall).

Une nouvelle plateforme inédite a été développée pour ces véhicules afin de renforcer leur position sur le segment des ludospaces. Conçus sur la base de la plateforme EMP2, ces trois nouveaux modèles accueilleront les groupes motopropulseurs et équipements d’aide à la conduite de dernière génération.

Afin de couvrir tous les usages des clients, ils seront proposés en deux longueurs, chacune disponible en 5 et 7 places. Toutefois très proches les uns des autres, les trois futurs ludospaces respecteront les univers et les codes stylistiques propres à chacune des marques. D'abord développés en versions VP, ces trois ludospaces seront ensuite déclinés en versions utilitaires.

Ces modèles seront produits sur les sites de Vigo, en Espagne, et de Mangualde, au Portugal. Les sites galicien et portugais se verront étoffer respectivement par une troisième et quatrième équipe. En outre, ces deux usines du Pôle Industriel Ibérique de PSA ont réalisé de profondes transformations pour accueillir ces nouveaux modèles.



"Avec cette nouvelle offre compétitive, nous proposons à nos clients particuliers une nouvelle génération de ludospaces qui feront la différence en termes de style et de prestations. C’est aussi une illustration concrète de notre plan Push to Pass : à partir d’une base commune, nous présentons aujourd’hui des modèles très différenciés et parfaitement inscrits dans l’ADN de chacune de nos marques", a ainsi expliqué Olivier Bourges, directeur des programmes et de la stratégie de PSA.