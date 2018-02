Quel nom pour le premier SUV Rolls-Royce ?

Cullinan est le nom finalement choisi par la célèbre marque britannique pour baptiser le premier SUV de sa longue histoire. Celui-ci devrait permettre à la firme de Goodwood de dépasser les 5 000 unités annuelles.

Cullinan est le nom qu'a choisi Rolls-Royce pour dénommer le premier SUV de sa prestigieuse et glorieuse histoire. Cullinan ? C'est aussi le nom du plus gros diamant jamais trouvé sur la surface de la terre… "C'est le nom le plus approprié pour ce nouveau produit extraordinaire", a déclaré Torsten Müller-Ötvös, le patron de Rolls-Royce.

Le Cullinan, qui devrait être présenté cet été, sera commercialisé sur le segment des SUV de prestige au même titre que le Bentley Bentayga ou le prochain DBX d'Aston Martin. Un lancement majeur pour la marque appartenant au groupe BMW qui devrait lui permettre de franchir la barre des 5 000 unités. En 2017, Rolls-Royce a commercialisé 3 362 VN.

La marque britannique a en outre fait savoir que les premières prises de commandes pourraient être réalisées à la fin de cette année pour des premières livraisons début 2019…