Flottes : Coyote Business sort du bois

Après de longs mois de préparation, marqués par la reprise de Traqueur, Coyote a présenté Coyote Business, sa stratégie d'offensive sur le marché des flottes.

Un vent de changement souffle chez Coyote. Ce 13 février 2018, le groupe a dévoilé son plan stratégique pour la période qui court jusqu’à 2020. La feuille de route du spécialiste de l'aide à la conduite prévoit l’ouverture à un nouveau segment de marché, celui des flottes, le considérant comme un relais de croissance prolifique. Baptisé "Coyote Business", l'entité constituée en 2017 prend enfin son envol.

Il ne s'agit pas d'aller simplement proposer des boîtiers aux professionnels de la route. Coyote Business souhaite commercialiser une solution complète en alliant à son produit historique qui comprend la navigation, un outil de gestion de parc et un service de traçage après-vol d'origine Traqueur et une application mobile d'aide à la conduite en temps réel, Smart Driving. "Nous combinons les expertises de Coyote et de Traqueur, qui apporte au groupe la légitimité sur le segment B-to-B", soutient Fabien Pierlot, le président co-fondateur de Coyote.

Attardons-nous sur l'application Smart Driving, la véritable nouveauté de la formule et sur laquelle les ingénieurs du groupe travaillent depuis deux ans. Elle "suit" le conducteur en permanence de sorte à l’alerter en cas d'état de somnolence, à le prévenir aussi à l’approche d’une situation à risque (virage dangereux…) et à lui établir enfin un score de conduite. Autant de paramètres d'analyse qui doivent leur efficacité à la technologie de la méga donnée et du machine learning.

Coyote promet des ‘’tarifs très bas’’ pour cette offre qualifiée d’inédite. De quoi attirer les flottes et les loueurs en tout genre, croit-on dans les rangs d'un Fabien Pierlot, qui souhaite faire de Coyote une "entreprise audacieuse". Surtout, il lui faut explorer de nouvelle pistes pour maintenir de la valeur aux yeux des automobilistes, attirés par la "gratuité" de Waze. 80 % des 120 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe français proviennent des services, contre 20 % du matériel. Il faudra désormais s'intéresser à la répartition des revenus entre particuliers et entreprises. Telle sera la clé du futur de Coyote.