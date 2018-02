Volvo Cars reconnue parmi les entreprises les plus éthiques

Comme chaque année depuis 2007, l’institut Ethisphère a dressé son palmarès World’s Most Ethical Company distinguant les entreprises les plus éthiques au monde.

Pour cette nouvelle édition, 135 entreprises de 23 pays et de 57 industries ont été récompensées sur la base de cinq critères constituant une note finale : le programme éthique et de conformité (35 % de la note), la citoyenneté et la responsabilité corporative (20 %), la culture en faveur de l’éthique (20 %), le mode de gouvernance (15 %), l’innovation et la réputation (10 %). Résultat, seules trois entreprises actives dans le secteur de l’automobile figurent dans ce palmarès 2018.

Dont deux équipementiers : Cummins mais aussi Aptiv, entreprise issue de la scission de Delphi, qui regroupe les activités liées à l'électronique, la sécurité, et l'architecture électrique et électronique. Un seul constructeur demeure, Volvo. L’an passé, figurait aussi au classement Cummins, aux cotés de Ford.

Un programme d'éthide et de conformité

Pour rappel, Volvo Cars a déployé un programme d’éthique et de conformité s’appuyant à la fois sur un code de conduite et un code de conduite des partenaires commerciaux. S’ajoutent un programme de formations consacrées aux pratiques commerciales éthiques à l’intention de l’ensemble de ses collaborateurs, mais aussi des modules spécifiques destinés aux managers.

"La responsabilité d’entreprise est une dimension fondamentale de la culture de Volvo Cars et de sa conduite des affaires, dimension dont nous faisons constamment la promotion au sein du groupe et auprès de nos partenaires commerciaux. L’éthique n’est pas seulement une obligation morale, c’est aussi un levier de création de valeur financière et d’attraction et de fidélisation des meilleurs talents", a déclaré Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.