Nouvelle reprise dans le réseau BMW !

Patrick Metz cède l'intégralité de ses affaires au groupe Savy dirigé par Régis Harduin. C'est une nouvelle opération de concentration dans le réseau de la marque allemande…

Après avoir cédé en fin d'année dernière la concession BMW-Mini de Viriat (01) au groupe Pautric, Patrick Metz cède désormais l'intégralité de son entité.

En effet, l'Autorité de la concurrence indique sur son site que "la société Harmez envisage d'acquérir le 31 mars 2018 les titres des sociétés Patrick Metz SA et Matrick Metz Jura, distributeurs et réparateurs agréés BMW, Mini et Motorrad".

La société Harmez est la holding qui chapeaute le groupe Savy dirigé par Régis Harduin, distributeur des marques BMW et Mini à Chenôve, Beaune (21) et Chalon-sur-Saône (71) ainsi que la marque Nissan sous l'enseigne commerciale Sodeco à Chaumont (52).

C'est un nouveau développement pour Régis Harduin (1 000 VN), qui avait déjà repris en juillet dernier le site de Chalon-sur-Saône auprès de David Metenier. La reprise du groupe de Patrick Metz lui permet ainsi de s'emparer des sites de Besançon (25), Belfort (90), Dole et Lons-le Saulnier (39) (pour BMW), et Besançon et Lons-le-Saulnier (pour Mini).

Il s'agit d'une nouvelle concentration du réseau BMW qui a vu nombre de reprises se réaliser ces derniers mois au profit d'investisseurs tels que les groupes Pautric, Horizon, GCA ou Neubauer. Fin 2017, le réseau BMW se composait de 149 sites pour 55 opérateurs. Une concentration qui, d'ailleurs, fera l'objet d'une enquête dans le prochain Journal Automobile 1261 à paraître en mars...