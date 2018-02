GGP reprend Renault/Dacia à Seclin

Le groupe créé par Jean-Marie Zodo a repris le site de Roger Wacrenier, élu concessionnaire de l'année du Journal de l'Automobile en 2006.

A peine né, le groupe familial GGP (pour Grand Garage du Pas-de-Calais) s'émancipe déjà. Créé par Jean-Marie Zodo, en juillet dernier, alors encore à la tête de PGA Motors suite à la reprise des affaires Renault/Dacia du groupe Ducarin, le groupe GGP a repris la concession de Renault/Dacia de Seclin.





Cette dernière avait été créée en 1963 et dirigée pendant des années par Roger Wacrenier, membre historique du réseau Renault depuis plus de cinquante ans. Une réussite unique pour ce site qui avait même été élu Concession de l'Année en 2006. A l'époque déjà, l'opérateur se félicitait de la réussite d'une concession monomarque et indépendante dans un univers chaque fois plus aux mains des grands groupes de distribution….C'était il y a douze ans…

Quant à Jean-Marie Zodo, il avait confié récemment à nos confrères d'Autoactu avoir pris sa retraite après quarante années passées dans la distribution automobile. Le groupe GGP est désormais dirigé par Michel Cordier.