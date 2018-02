Thierry Desmarest quitte le groupe Renault

Dans un contexte sensible, l'ex-patron du groupe Total a choisi d'abandonner ses mandats d'administrateur et de président du Comité de Stratégie du groupe Renault.

Le prochain conseil d'administration du groupe Renault, prévu pour le 15 février, devrait être animé. Le non-départ de Carlos Ghosn, P-dg du constructeur tricolore et président de l'Alliance, sa reconduction attendue pour un nouveau mandat de quatre ans et la promotion demandée par Bercy de Thierry Bolloré, actuel directeur délégué à la compétitivité, au poste de numéro deux, ont créé de multiples remous dans les rangs de Renault.

Nos confrères des Echos annonçaient ainsi en début de semaine les démissions de Stefan Mueller, directeur délégué à la performance, et de Thierry Desmarest, membre du Conseil d'administration depuis 2008, administrateur du groupe et président du Comité de Stratégie. Par la voie d'un communiqué, Renault vient de confirmer le départ du second, évoquant des considérations "d'ordre personnel et d'âge".

34 ans chez Total !

"Agé de 72 ans, il est normal que je quitte le Conseil d'administration du groupe Renault, que j'ai été heureux d'accompagner pendant près de dix ans. J’ai particulièrement apprécié l'extraordinaire vitalité et le regain de compétitivité de Renault, dont l'avenir au sein de l’Alliance m'inspire confiance et optimisme. Je soutiens pleinement la stratégie et la gouvernance de Renault", développe l'ancien président-directeur général du groupe Total.

Diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris, Thierry Desmarest a débuté sa carrière à la direction des mines, en Nouvelle-Calédonie, avant d'évoluer au cours des années 70 aux ministères de l'Industrie puis de l'Economie. C'est en 1981 qu'il rejoint Total. Dans les rangs du pétrolier, il gravira tous les échelons, assurant plusieurs missions à l'international, avant d'être nommé P-dg en 1995.