Le groupe Lehmann, distributeur Ford dans l'est de la France, est l'opérateur qui a obtenu le meilleur taux de satisfaction VN (85,05 %).

GarageScore récompense ses meilleurs distributeurs

La start-up a organisé lundi dernier son événement destiné à distinguer les meilleurs opérateurs de France en termes de satisfaction client par secteur d 'activité (VN, VO, APV). Les groupes Bernard, Lempereur ou Cobredia font partie des nombreux lauréats…

Fondée en 2016, la start-up GarageScore propose une solution de management digital qui permet de relever la satisfaction client et la diffusion des avis sur Google pour les distributeurs et les réparateurs.



Un peu plus d'un an après sa création, la jeune pousse n'a pas tardé à créer son propre événement des "Trophées de la Satisfaction Client" destiné à récompenser parmi ses 740 utilisateurs les meilleurs groupes de distribution et concessions automobiles en 2017.

Pur ce faire, GarageScore a donc recueilli quotidiennement les avis des clients après passage dans les différents établissements et classé ces derniers en se basant sur le taux de promoteur (note de 0 à 10 attribuée par les clients). Suite à ces notes, la start-up a ainsi classé les meilleurs opérateurs par groupe et concession, mais aussi par secteur d'activité. Voici les lauréats.





Catégorie Groupe

Meilleur taux de satisfaction VN : groupe Lehmann

Meilleur taux de satisfaction VO : groupe Fourrage

Meilleur taux de satisfaction Atelier : Deffeuille

Catégorie Concession

Meilleur taux de satisfaction VN : Alliance Auto à Lannion (22), groupe Cobredia

Meilleur taux de satisfaction VO : Car Premium à Douai (59), groupe Lempereur

Meilleur taux de satisfaction Atelier : Nissan Alençon (27), groupe Chanoine

Meilleur taux de traitement des clients sensibles : Auto Sélection Nantes (44), groupe DMD

Meilleur taux de problèmes résolus : Etoile 25 Besançon (25), groupe Bernard

Meilleur taux de conversion des leads : Garage Delourmel à Rennes (35), groupe Cobredia.