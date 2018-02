Renault inaugure un nouveau concept de showroom pour l’électrique

Pour promouvoir ses véhicules électriques, Renault développe un nouveau concept de showroom implanté au cœur des villes, tourné vers le digital. Le premier écrin de ce réseau d’un nouveau genre a ouvert ses portes en Suède.

Sur le Vieux Continent, Renault a affiché en 2017 une part de marché de près de 24 % sur l’électrique grâce à son modèle phare, la Zoé. Soit un volume de 35 500 unités, dont 18 500 en France, 4 800 en Allemagne et 2 700 en Norvège. C’est justement dans ce dernier pays que le constructeur a implanté son premier concept store entièrement consacré aux véhicules électriques, baptisé "Renault Electric Vehicle Experience Center".



Pour promouvoir ses modèles électriques, et plus largement la mobilité électrique, Renault mise sur un nouveau format de distribution. Particularité de ce showrrom implanté avec l'appui du distributeur local Bilia : être situé au cœur d’un des plus grands centres commerciaux suédois, dans la banlieue de Stockholm. Avec, à la clé, une ouverture qui va au-delà des points de vente classiques, soit sept jours sur sept.





Le phygital à l’honneur





Pour ce nouveau genre de showroom, Renault mise sur une expérience client phygital avec la mise à disposition d’un configurateur de véhicules électriques. Le concept store est structuré en plusieurs zones : la zone d’exposition des véhicules électriques, des espaces d’information sur les infrastructures et les modes de recharge, les réglementations locales et les aides, les conditions d’achat et les services liés aux voitures électriques, ainsi qu’une zone de convivialité et d’échanges. Les visiteurs pourront réaliser des essais de véhicules sur place et commander leur véhicule.



D’autres showrooms devraient voir le jour dans plusieurs pays dans les mois à venir. "La ville de Stockholm était en tête de notre liste en raison de l’expansion rapide du marché du véhicule électrique en Suède et la forte volonté du gouvernement suédois de promouvoir cette technologie", note Zakaria Zeghari, directeur du développement du réseau commercial Renault Europe. "Des ouvertures sont également prévues dans les grands villes France, nous étudions les différentes opportunités disponibles en zones urbaines, en collaboration avec nos distributeurs locaux", indique-t-on chez Renault