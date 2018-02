Bon démarrage pour le marché européen du véhicule neuf

Les ventes de véhicules neufs se sont accrues de 7,1 % pour le premier mois de l’année 2018, selon l’Association des constructeurs européens d’automobile.

A la faveur d’un nombre de jours ouvrés supérieur à janvier 2017, le premier mois de cette année a permis au marché européen du véhicule neuf d’enregistrer une progression de 7,1 % des ventes. Soit une des plus fortes hausses connues pour un mois de janvier depuis dix ans. Ce sont ainsi 1 253 877 unités qui ont été écoulées. Sans surprise et comme depuis de nombreux mois, quatre des cinq marchés parmi les plus importants ont vu leurs immatriculations de véhicules neufs augmenter.

A commencer par l’Espagne avec une croissance de plus de 10 % et le cap des 100 000 exemplaires franchi, mais aussi l’Allemagne (+11,6 % , à 269 000 unités) et, dans une moindre mesure, l’Italie et la France avec des progressions respectives de 3,4 et 2,5 %, soit 177 800 et un peu moins de 157 000 VN. Seul le Royaume-Uni a vu ses ventes décroître, de 6,3 %, à 163 000 unités.

A noter une nouvelle fois les très bonnes performances des pays de l’Europe de l’Est, dont la Bulgarie (+36,8 % et 2 465 unités), la Croatie (+32,7 % et 2 811 unités), l’Estonie (+23,6 % et 2 447 unités) ou encore la Hongrie (+38,5 % et 8 900 unités).

Les groupes français en forme

Les deux groupes français ont profité de cette bonne dynamique : PSA, grâce notamment à l’ajout des 73 246 ventes d’Opel et Vauxhall, mais aussi des croissances à deux chiffres de Peugeot (+15,1 %, à 82 000 unités) et de Citroën (+10,7 %, à 44 892 unités) a enregistré un bond de 73,4 % de ses ventes. Seule la marque DS a une nouvelle fois plongé (-22,9 %, à 2 864 exemplaires). Du côté de Renault, les ventes ont augmenté de 9,5 %, à 116 600 unités, dont un peu plus de 77 000 pour la marque au losange (+6 %), 33 195 pour Dacia (+17,2 %). Avec, à la clé, une part de marché de 9,3 % et 16,6 % pour PSA. Au niveau des groupes étrangers, seuls deux d’entre eux ont vu leurs ventes reculer, Nissan (-1,4 %) et Jaguar Land Rover (-6,4 %).

Le groupe Volkswagen a connu un regain avec chacune des marques en hausse, dont Skoda et Seat (+21,6 % et +20 %) avec respectivement 61 337 et 33 440 unités). La marque Volkswagen, à la peine depuis quelques mois, a retrouvé des couleurs (4,4 % et plus de 143 000 exemplaires). Autres belles performances à noter, celles des asiatiques, dont Hyundai (+14,4 % et 44 108 unités), Toyota (+9,6 % et 66 156 VN), ou encore Kia (+5,4 % et 36 633 exemplaires). Les premium ont connu des croissances honnêtes de 5,5 % pour BMW (+5,5 %, à 73 198 unités), Daimler (+3 %, à 72 000 exemplaires) et Volvo (+5,2 % et plus de 20 000 VN).