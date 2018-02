IDVroom s'exporte au Luxembourg

La filiale de la SNCF en charge du développement du covoiturage de proximité passe la frontière pour couvrir le territoire luxembourgeois.

Les Luxembourgeois vont découvrir le covoiturage du quotidien. iDVRoom, la filiale du groupe SNCF, vient en effet d'annoncer le déploiement de son service de l'autre côté de la frontière. Une exportation inédite dans son histoire, qui prendra forme à la fin du premier semestre 2018, selon les plans définis.

A cette échéance, les résidents luxembourgeois et les travailleurs frontaliers auront accès à la solution Web et mobile Copilote. "Nous sommes fiers de développer la plateforme de covoiturage Copilote pour le Grand-Duché du Luxembourg, c'est une reconnaissance de l'expertise du covoiturage et de notre savoir-faire sur la mobilité du quotidien, s'est félicitée Frédérique Ville, la directrice générale iDVRoom. Nous avons déjà conçu et accompagné près de 200 entreprises et institutions publiques avec des solutions de covoiturage sur mesure."

En France, iDVRoom revendique le leadership du covoiturage quotidien domicile-travail avec une communauté de plus de 450 000 membres, contre 200 000 à fin 2016. Avec une phase test destinée aux entreprises afin de développer l'usage du covoiturage au Luxembourg, la plateforme de covoiturage Copilote sera par la suite étendue au grand public dans plusieurs langues. Ces outils seront interconnectés aux autres modes de transports en commun du pays.