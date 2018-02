AvtoVaz va mieux

Le constructeur russe du groupe Renault vient de présenter des résultats financiers en nette amélioration avec une perte divisée par cinq. Le fabricant des Lada va mieux et compte sur la reprise de son marché domestique cette année.

Alors qu'AvtoVaz aura bientôt un nouveau patron après le départ annoncé de Nicolas Maure, le constructeur russe semble enfin voir le bout du tunnel. Certes, le groupe qui produit les Lada vient encore d'annoncer une perte, mais cette dernière est divisée par cinq. En effet, elle est passée de 44,8 milliards de roubles en 2016 à 9,7 milliards de roubles en 2017, soit 135 millions d'euros au taux actuel, selon les résultats annuels présentés à Moscou par le futur ex-directeur général Nicolas Maure et le directeur financier Stéphane Maurer. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 22 %, à 225,7 milliards de roubles (environ 3,2 milliards d'euros).

Se félicitant d'une "bonne année", Nicolas Maure a mis en avant "une très forte croissance de la marque Lada en Russie, mais également à l'export". "Tout ceci est très satisfaisant et, associé à un bon contrôle des coûts, nous permet d'afficher une marge opérationnelle positive de 0,7 %, en avance par rapport à ce qui était prévu", a expliqué à l'AFP celui qui est depuis début janvier également directeur des opérations de la région Eurasie du groupe Renault. Il a affiché un objectif de "rester sur une marge opérationnelle positive en 2018".

Dans le rouge depuis 2012, Avtovaz s'était fixé comme but de revenir à la rentabilité opérationnelle en 2018. Si sa marge d'exploitation est revenue dans le vert dès 2017, il a essuyé une nouvelle perte d'exploitation de 643 millions de roubles (9 millions d'euros). MM. Maure et Maurer ont affirmé espérer une croissance des ventes d'Avtovaz "au moins au niveau de la croissance du marché" cette année, qu'ils ont estimée jusqu'à 10 %.

En deux ans, Avtovaz a subi une lourde restructuration et ses actionnaires, Renault en premier lieu, ont injecté des sommes importantes pour redresser cet ancien géant soviétique, qui a perdu plus de la moitié de ses effectifs depuis dix ans. "2016 et 2017 ont été des années de dure reprise", a déclaré Nicolas Maure, rappelant que les résultats étaient "encore loin des pics de 2008-2012". En 2017, le marché automobile russe, amputé de moitié après quatre ans de chute des ventes, a redémarré et a été dominé par les modèles produits localement. Avtovaz a été le premier bénéficiaire de cette embellie et les ventes de ses Lada ont progressé de 17 % par rapport à 2016. (avec AFP)