Opel mise sur le financement pour améliorer sa rentabilité en Europe

Opel/Vauxhall Finance lancera en Europe de nouvelles offres de financement à destination des particuliers et des professionnels pour conquérir de nouveaux marchés et améliorer la marge de ses distributeurs.

En novembre dernier, Carlos Tavares, patron de PSA, présentait aux côtés de Michael Lohscheller, nouveau dirigeant d’Opel, le plan de redressement Pace! pour les marques Opel/Vauxhall. Au menu : réduction des coûts, économies liées aux synergies avec le groupe PSA, modernisation de toutes les usines et développement commercial lié à l’exportation et l’accroissement des VUL. C’est sur ce dernier point que les deux marques révèlent aujourd’hui un de leurs leviers : Opel Vauxhall Finance (OVF), co-entreprise de BNP Paris et du groupe PSA.

Mission de la captive d’Opel et Vauxhall : financer un véhicules Opel-Vauxhall sur trois d’ici à 2020. Avec l'objectif de conclure des ventes rentables pour les distributeurs. Pour ce faire, OVF lancera de nouveaux produits de financement automobile via ses trois filiales Opel Bank, Opel Financial Services et Vauxhall Finance. Et ce, aussi bien à destination des particuliers que des professionnels.

Augmenter les ventes de VUL de 25 % d’ici à 2020

Pour les professionnels, OVF proposera en 2018 à Opel Bank une solution de location pour les clients professionnels en Allemagne. "D’autres marchés tels que le Royaume-Uni, la France, l’Italie ou encore l’Autriche bénéficieront également de solutions de financement compétitives pour les professionnels", indique la captive. Avec ces produits, OVF ambitionne d’augmenter ses ventes de VUL de 25 % d’ici à 2020.

Autre cible visée, les particuliers, à qui OVF souhaite proposer des solutions de location incluant le véhicule, l’assurance, mais également d’autres services. Si ces dernières existent déjà dans certains marchés, elles seront généralisées dans tous les pays sur lesquels opèrent Opel et Vauxhall, via des campagnes marketing communes.

A la conquête de marchés porteurs

Si ces solutions ont pour vocation de fidéliser la clientèle, elles ont aussi pour mission de conquérir d’autres pays. Avec, comme exemple, l’Espagne, l’un des marchés automobiles européens parmi les plus dynamiques avec plus d’un 1,2 million de ventes de VN l’an passé. A long terme, la captive prévoit d’étendre son activité à 90 % des marchés européens où Opel et Vauxhall sont présents.

Au total, 150 collaborateurs ont participé à la création de ce plan, qui doit permettre aux deux marques d’accroître leur rentabilité.