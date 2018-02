Centre Alpine Dijon, c'est parti !

C'est au tour du groupe Guyot de pouvoir désormais compter sur un showroom dédié à la légendaire marque de sport française. 60 berlinettes sont d'ores et déjà réservées.

Les ouvertures de centres Alpine se succèdent. C'est la succursale de Boulogne (92) qui ouvrit le bal il y a quelques semaines, avant de voir les sites de Brie-Comte-Robert (groupe Lamirault), Rennes (groupe Bodemer), Valence (groupe Bernard), Villefranche-sur-Saône (groupe Thivolle) être tour à tour officiellement inaugurés. Le prochain sur la liste ? Celui de Val-d'Europe, des mains du groupe Havard pas plus tard que ce jeudi.





Celui-ci succédera chronologiquement au centre Alpine Dijon qui a officiellement ouvert ses portes hier mercredi. Le groupe Guyot a en effet annoncé cette nouvelle ouverture en attendant de lancer les festivités correspondant aux inaugurations officielles. "Il y en aura plusieurs pour permettre de recevoir dans de bonnes conditions nos clients flottes, mais aussi nos MRA et collaborateurs du groupe, et bien entendu les clients réservant", a expliqué Camille Guyot, directeur général du groupe bourguignon.

Le centre Alpine, qui s'étend sur 100 m², est juxtaposé au Centre Infiniti de Dijon, non loin de la concession Renault, vaisseau amiral du groupe. Ce dernier a investi près de 200 000 euros, dont 100 000 euros pour l'immobilier, pour le faire bâtir. "C'est une immense fierté pour nous que de représenter Alpine, et ce à plus d'un titre. D'une part, nous faisons partie des vingt opérateurs français à distribuer cette légendaire marque de sport et, d'autre part, c'est aussi une marque de confiance de l'Alliance que de nous avoir confié ce panneau", a témoigné Camille Guyot.





Le distributeur précise par ailleurs que 60 berlinettes sont d'ores et déjà réservées et se fixe un objectif de "40 véhicules à l'année". En 2017, le groupe Guyot, qui représente les marques Renault et Dacia, a écoulé 4 100 VN, 4 800 VO (dont 3 200 à marchands) pour un CA de 135 millions d'euros.