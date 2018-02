La Poste veut faciliter l'achat et la vente de VO

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, l'entreprise vient d'annoncer le lancement d'une application permettant de faciliter les démarches administratives pour l'achat ou la vente d'un VO.

La Poste sur le marché du VO ? En tout cas, elle s'y intéresse de près. En effet, elle vient d'annoncer le lancement d'une application "Carte Grise La Poste", qui permet au particulier de demander sa carte grise en ligne et de réaliser la démarche administrative de façon entièrement dématérialisée.

Avec cette application, La Poste promet des délais raccourcis, aux alentours de quinze minutes, l'envoi du certificat provisoire sous vingt-quatre heures et l'envoi de la carte grise définitive une semaine plus tard. Chaque transaction coûte 30 euros à l'acheteur et 10 euros au vendeur, hors taxes fiscales.

"Afin de permettre aux personnes qui ne disposent pas d'équipement numérique, l'offre sera également testée dans les bureaux de poste", a aussi fait savoir La Poste, pour qui cette innovation "s'inscrit comme une stratégie de devenir la première entreprise de service de proximité".