La Corsa, même électrique, sera toujours fabriquée en Espagne

PSA et Opel viennent d'annoncer que la future citadine de la gamme allemande restera exclusivement produite dans l'usine de Saragosse, en Espagne, à partir de 2019.

Bien que retardée pour faire jouer à plein les synergies entre PSA et Opel, la nouvelle génération de Corsa sera exclusivement fabriquée sur le site espagnol de Saragosse à partir de 2019. Un site historique pour Opel, qui a produit depuis 1982 plus de 10 millions de Corsa et plus de 13 millions d'unités au total. Aujourd'hui, cette usine produit, en plus de la Corsa, le CrosslandX, le C3 Aircross mais aussi une partie des MokkaX. En 2017, 876 672 véhicules sont sortis des chaînes.

Dès 2020, la citadine allemande aura sa version électrique, elle aussi fabriquée dans l'usine espagnole. La Corsa électrique sera l'un des quatre modèles électrifiés que comptera la gamme Opel d'ici à 2020. Le premier devrait être le GrandlandX Hybride rechargeable. Le constructeur rappelle que, d'ici 2024, tous les modèles Opel auront une version électrifiée comme l'avait annoncé le plan de redressement PACE.

Cette affectation de la Corsa a notamment été rendue possible par un accord avec les syndicats espagnols et le constructeur afin de rendre le site plus compétitif, et ainsi gommer les différences avec les autres usines de PSA situées à Vigo et Madrid.