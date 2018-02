Véhicule connecté et électrifié : les relais de croissance de Plastic Omnium

L’équipementier, qui a connu une année 2017 prospère, compte pérenniser, voire amplifier, sa croissance en s’inscrivant dans la dynamique du véhicule connecté et électrifié. Avec, en ligne de mire, 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2021.

"Nouvelle année record !", c’est ce qu’a annoncé Laurent Burelle, P-dg de Plastic Omnium, lors d’une conférence de presse présentant les résultats financiers. En effet, tous les indicateurs sont au vert pour l’équipementier. Pour ses 70 ans, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros, en hausse de 15 %. Tous les autres indicateurs ont connu des progressions à deux chiffres. A commencer par le bénéfice net, qui a atteint 425 millions d’euros, en hausse de 36 %, tandis que le bénéfice opérationnel s’est accru de 15 %, à 641 millions d’euros.

Des résultats permis par une bonne dynamique de la production automobile mondiale en 2017. Cette dernière a atteint 92 millions d’unités, soit deux millions de plus qu’en 2016. L’intégration de la branche extérieure de Faurecia a également contribué à cette croissance.

De belles perspectives pour l'avenir

Pour 2018, l’équipementier s’attend à évoluer dans une production automobile en hausse : 94 millions d’unités devraient être produites à travers le monde. A plus long terme, c’est-à-dire d’ici à 2020, elle devrait même atteindre 100 millions, largement boostée par les SUV. Avec un épicentre sur le marché chinois, comme l’a expliqué Laurent Burelle. "De grands changements se sont opérés ces dernières années dans la production automobile. En 2000, l’Europe et l’Amérique du Nord représentaient les deux tiers de la production mondiale. Aujourd’hui, plus de la moitié des véhicules fabriqués le sont en Asie, dont 30 % en Chine. L’an passé, 26 millions de modèles ont été produits dans le pays. On estime la production chinoise à 35 millions à court terme." Ce n’est donc pas un hasard si 26 des 126 usines de l’équipementier se trouvent aujourd’hui en Chine. Un pays porteur, mais aussi précurseur des tendances qui préfigurent l’automobile de demain et sur lesquelles Plastic Omnium se positionne.

Le véhicule connecté en ligne de mire

L’équipementier a en effet engagé un programme d’investissement de 2,5 milliards d’euros pour la période de 2017-2021, dont 500 millions investis l’an passé. 600 millions supplémentaires devraient être extraits de l’enveloppe cette année. "L’investissement fait partie de l’ADN de Plastic Omnium, et s’impose comme un des piliers de notre schéma de développement, a affirmé le P-dg. L’enjeu n’est pas de voir l’avenir à trois ans, mais bien de se préparer à la révolution technologique."

Avec, en ligne de mire, deux axes principaux, dont la carrosserie intelligente. "Le véhicule connecté et autonome sera rempli de capteurs et de radars qui seront intégrés directement dans le plastique des modules extérieurs des véhicules, à savoir le pare-chocs, le toit, le capot, afin de le rendre apte à la communication avec d’autres véhicules ou avec son environnement", a expliqué Laurent Burelle.

Plastic Omnium veut donc s’imposer comme l’équipementier sur la conception de ces modules dans lesquels seront injectés des nanocapteurs et nanoradars. C’est dans ce cadre que Plastic Omnium a investi dans la société finlandaise Tactotek, spécialisée dans l’intégration de composants électriques dans le plastic.

La PAC explorée

Autre évolution de l’automobile dont Plastic Omnium veut profiter, le véhicule électrifié. "Nous regardons l’évolution du marché et prévoyons, dans le meilleur des cas, que le véhicule électrique représentera 25 % des ventes d’ici à 2030, faute d’infrastructures. Si cette proportion n’est pas si significative, nous devons tout de même être prêts industriellement, notamment avec la montée en puissance de l’hybride", a expliqué Laurent Burelle, qui mise, pour ces véhicules, sur la production de réservoirs capables de supporter davantage de pression. Autre levier : la technologie de pile à combustible.

Objectif : proposer une technologie innovante, performante et deux fois moins chère que celle actuellement proposée. 130 ingénieurs travaillent sur le sujet. L’entreprise a investi 200 millions d’euros dans la recherche sur la pile à combustible, auxquels s’ajouteront 100 millions dans deux ou trois ans. L’équipementier a multiplié les acquisitions dans ce domaine (Swiss Hydrogen, Optimum CPV et création avec une société israélienne d’une co-entreprise consacrée à cette technologie, baptisée "PO-Celltech"). Par ailleurs, l’équipementier dégagera à court terme un million de free cash-flows afin d’accroître ses investissements organiques et externes notamment dans ces domaines.

Avec ces opportunités en ligne de mire, Plastic Omnium souhaite atteindre 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires d’ici à 2021.