Le groupe Frey inaugure en grande pompe le site Ford de Nanterre

En présence de Walter Frey et d'Helena Ford, qui avaient tous deux fait le déplacement, l'opérateur suisse a officiellement inauguré la nouvelle concession à l'ovale bleu.

Les choses avaient été faites en grand. C'est jeudi soir que le site Ford Motorcar de Nanterre a officiellement ouvert ses portes. Plusieurs centaines de personnes et clients avaient fait le déplacement pour cet événement pour lequel la marque américaine avait fait amener plusieurs modèles d'exception.

Pour cette inauguration, était présente Helena Ford, descendante d'Henry Ford II, tout comme Walter Frey, dirigeant du groupe éponyme qui exploite cette concession. En effet, il y a deux ans, le groupe de distribution suisse avait repris auprès du groupe Priod les deux concessions à l'ovale bleu d'Argenteuil et de Nanterre. L'opérateur a ainsi délocalisé ces deux sites pour rapatrier leurs activités sur ce site flambant neuf, aux bords de l'A86, près du pont de Bezons, à quelques centaines de mètres du quartier des affaires de La Défense. Le site actuel hébergeait il y a quelques années les activités de Ford Lease et de MSX…

La concession est dirigée par Vincent Lefèvre et devrait écouler en année pleine près de 2 500 VN. Le groupe Frey est le troisième opérateur européen, il a, l'an passé, surtout repris le groupe PGA et 90 000 VN, et écoule près de 240 000 VN/VO par an pour un de 5,4 milliards d'euros.