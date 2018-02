Le groupe VW progresse de 10,1 % en janvier

Avec près de 900 000 livraisons en janvier le groupe VW vient d'enregistrer le meilleur début d'année de son histoire.

"Il s'agit du meilleur début d'année de toute l'histoire du groupe", s'est félicité Fred Kappler, responsable des ventes du groupe VW. Avec une croissance de 10,1 % en janvier, représentant 898 700 véhicules livrés dans le monde, le groupe de Wolfsburg débute effectivement bien l'année. A l'exception de VW VUL (-1,4 %), toutes les autres marques ont apporté leur écot.

La palme de la croissance revenant à Seat avec 20,4 % de progression, juste devant Audi (+20,3 %). La marque espagnole est en plein boom grâce à son offensive sur le marché des SUV avec l'Ateca et l'Arona. Quant à Audi, après une année 2017 timide, ce nouvel exercice s'annonce plus porteur. MAN et Scania enregistrent également un mois de janvier plus que solide avec des ventes en croissance de près de 30 %.

Géographiquement, si la croissance est globale, elle vient principalement de l'Amérique du Sud (+21,2 %) où le marché brésilien a absorbé 48 000 véhicules du groupe en janvier (+45,5 %). Naturellement, l'Asie-Pacifique est encore la locomotive avec 415 500 unités écoulées contre 368 000 un an plus tôt (+14,5 %). La Chine, avec une croissance de 15,9 % et 398 600 véhicules livrés en un mois, demeure, et de loin, le premier marché du groupe. Sur ce premier mois de l'année, l'empire du Milieu a représenté 44,4 % des ventes.

Ventes du groupe en janvier

Marques Volumes Evol. % VW 533 500 +7,1 Audi 149 100 +20,3 Skoda 103 800 +10,7 Seat 38 900 +20,4 Porsche 22 400 +12 VW VUL 34 500 -1,4 MAN 8 300 +29,7 Scania 7 200 +30,3 TOTAL 898 700 +10,1

