Faurecia sur de bons rails

L'équipementier français a présenté un solide bilan pour l'exercice 2017 avec notamment une marge opérationnelle de 6,9 %. De quoi envisager 2018 sereinement et viser une nouvelle amélioration des ventes d'au moins 7 %.

Faurecia vient de dévoiler de bons résultats pour l'année 2017. "Nos performances de 2017 ont confirmé notre capacité à renforcer la création de valeur grâce à la croissance rentable et à atteindre nos objectifs tout en continuant à investir dans notre stratégie d’innovation, a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia. Nos prises de commandes ont atteint un niveau record et notre structure financière est saine."

Faurecia affiche ainsi un chiffre d'affaires de 20,182 milliards d'euros, en hausse de 7,9 %, tandis que les "ventes à valeur ajoutée" – excluant le négoce de monolithes, métaux précieux utilisés dans la dépollution des moteurs et où le groupe ne joue qu'un rôle d'intermédiaire – sont en hausse de 8,6 %, à 16,962 milliards. Le résultat opérationnel est en hausse de 20,6 %, à 1,170 milliard d'euros, ce qui correspond à une marge (par rapport aux ventes à valeur ajoutée) de 6,9 %, en progression de 0,7 point.

Le résultat net des activités poursuivies – compte tenu de la cession de l'activité Automotive Exteriors, des pare-chocs, à Plastic Omnium – est en hausse de 34,2 %, à 714,5 millions d'euros. La croissance organique – à périmètre et taux de change constants – de ces ventes à valeur ajoutée dépasse la barre des 10 %, à +10,6 %, soit plus de 8 points de plus que le marché automobile mondial, s'est réjoui le groupe dans un communiqué.

Dans ce contexte porteur, l'équipementier a relevé ses objectifs pour 2018, qui devraient être "en avance sur le plan de marche". Il table sur une hausse des ventes à valeur ajoutée de 7 % au moins à taux de change constant et sur une marge opérationnelle supérieure à 7 %. "Nous restons concentrés sur l’excellence opérationnelle et l’accélération de la transformation de Faurecia en une 'Tech company' innovante" a encore indiqué Patrick Koller, qui a par ailleurs tenu à remercier tous les collaborateurs de l'entreprise pour "leur contribution aux excellents résultats de cette année". (Avec AFP)