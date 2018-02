Kia dévoile la nouvelle Cee'd

Présentée en première mondiale à Genève et lancée durant le deuxième trimestre, la berline compacte coréenne vient poursuivre l'offensive produits de Kia.

Depuis la première génération de la Cee'd, en 2006, Kia a changé de dimension en Europe. "En 2006, la part de marché de Kia en Europe avoisinait 1,5 %. En 2017, notre part de marché a atteint 3 %", argumente Michael Cole, COO de Kia Motors Europe. "Depuis le lancement de la Cee’d, les ventes européennes annuelles de Kia ont plus que doublé, passant de 225 000 unités en 2006 à plus de 472 000 en 2017. A moyen terme, nous tablons sur des ventes annuelles de plus de 500 000 unités. La famille Ceed continuera donc de soutenir la croissance de la marque Kia dans les années à venir, et de s’afficher comme l’une de nos championnes des ventes."

Bien que les SUV n'en finissent plus de gagner du terrain, et Kia l'a bien compris avec le Sportage, le Niro et le Stonic, La Cee'd aura un rôle d'importance. Il faut bien noter qu'en 2017, la berline, pourtant en fin de cycle, a représenté 16 % des ventes de la marque en Europe. Le segment C a encore pesé 22 % des ventes en 2017 sur le continent. Kia ne manque donc pas d'ambition pour cette troisième génération d'autant qu'il semble l'avoir dotée des derniers raffinements actuels avec notamment nombre d'Adas comme, par exemple, le Traffic Jam Assist. De plus, la berline pourra compter sur la garantie 7 ans ou 150 000 km.

Cette Cee'd cuvée 2018 repose sur la nouvelle plateforme K2 de Kia qui permet à la berline d'être plus large de 2 cm et plus basse de 2,3 cm, mais avec une longueur (4,31m) et un empattement (2,65m) similaires. Une nouvelle génération conçue, développée et produite en Europe, principalement à Francfort, au siège européen de la marque. Ces lignes ont été sculptées sur les rives du Main sous la direction du Français Gregory Guillaume, directeur européen du design, et de Peter Schreyer, président et chef du design de Kia Motors Corporation.

Sa production va débuter en mais prochain dans l'usine slovaque de Zilina, avec le Sportage et le Venga, pour des premières commercialisations à la fin du deuxième trimestre. Depuis l'installation de cette usine européenne en 2006, 1,28 million de Cee'd sont tombées des chaînes. La deuxième génération, dont la production a débuté en 2012, a même atteint le chiffre de 640 000 unités.