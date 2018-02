Contrôle technique : hausse des contre-visites en 2017

L’Organisme technique central (OTC) vient de publier son rapport d’activité sur l’état du contrôle technique des véhicules. Il ressort des 25,3 millions de contrôles réalisés en 2017 un parc automobile vieillissant et un accroissement des contre-visites.

Le parc automobile français se fait vieux ! Du moins, c’est ce qu’il ressort du rapport de l’OTC grâce aux statistiques des 6 347 centres agréés du territoire. Ainsi, en 2017, ils ont réalisé 25 370 272 contrôles techniques.

Dans la catégorie des VP, VUL et véhicules de collection, on enregistre une hausse de 2 % de l'activité avec 20 615 720 contrôles techniques effectués. L’âge moyen du parc contrôlé est passé de 11,78 ans en 2016 à 11,99 ans en 2017. Mais ce vieillissement n'est pas une tendance nouvelle puisque, depuis 2008, l'âge moyen des seuls VP est passé de 10,65 à 11,89 ans. C'est la même chose pour les VUL, dont l'âge moyen a grimpé, sur la même période, de 11,28 à 12,61 ans.

Conséquence de ce parc vieillissant, le taux de contre-visites a atteint 18,56 %, soit plus de 3,8 millions. Un chiffre en augmentation aussi bien pour les VP que pour les VUL. S’agissant des défauts soumis à l’obligation de contre-visite, les plus nombreux concernaient l'état des pneumatiques, des fuites sur le moteur et l'usure prononcée des disques de freins. La suite de la liste laisse une large place aux problèmes d'éclairage.

Mais pour ceux qui aiment aussi voir le verre à moitié plein, le nombre de "sans-faute" a également augmenté en 2017. En effet, 14,01 % des VP, contre 13,53 % en 2016, ont pu recevoir leur vignette immédiatement. Même chose pour les VUL où le taux de bons élèves a atteint 18,56 % contre 17,64 % en 2016.