Norauto développe son service de voiturier pour les pros

Le service de voiturier pour les professionnels lancé en décembre dernier à Paris est désormais rendu disponible à Lille.



Après l’ouverture fin 2017 de son premier centre-auto consacré aux professionnels, Norauto poursuit le développement de ses services B-to-B. L’enseigne propose aujourd’hui à Lille un service de voiturier pour les professionnels. A la clé, la possibilité pour les professionnels de faire prendre en charge leur véhicule à domicile ou sur leur lieu de travail, en intégrant les prestations relatives aux pneus, à la vidange, à la climatisation et au freinage. Le professionnel peut utiliser cette prestation en trajet aller-retour pour les interventions rapides d’environ un heure tandis que, pour les interventions plus longues (révisions et pannes mécaniques), il peut opter entre un trajet simple ou aller-retour. Le tout, pour un coût compris entre 30 et 60 euros.





Déjà lancé en décembre dernier en Ile-de-France, ce service a été mis en place avec Parkopoly. La start-up, créée en 2015, propose une plateforme qui recense un réseau de voituriers indépendants. Prochaine étape pour Norauto, déployer cette prestation sur Bordeaux, puis dans le reste de la France.