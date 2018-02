RCi Banque a tiré grand profit de 2017

La captive de financement de Renault a signé une performance solide en 2017. Selon le bilan présenté, elle a progressé dans la quasi-totalité des domaines de référence.

"En 2017, RCI Bank and Services a su accompagner la croissance des marques de l’Alliance par un nouveau record de performance commerciale, ce qui a permis à l’entreprise de dégager des résultats en forte croissance." En ces termes, Gianluca De Ficchy, le directeur général de RCI Bank and Services, a résumé l'année extraordinaire de la captive du groupe Renault, ce 19 février 2018. Un exercice achevé en progression de 14,9 % en termes de montant de nouveaux dossiers financés, à 20,6 milliards d'euros.

L'activité de financement des VN a connu une évolution de 11,8 %, pour atteindre 1,482 million de dossiers à travers le monde. Dans la sphère des marques Renault, Dacia et Samsung, RCI Banque a connu un taux d'intervention de 44,2 %, contre 42,4 % en 2016. Dans celle des marques Nissan, Infiniti et Datsun, ce taux s'élève à 36,7 %, soit une légère croissance de 0,5 point. Tooutes marques confondues et hors sociétés mises en équivalence (SME), le taux d'intervention de RCI Banque dans le monde auprès de l'Alliance atteint 39,6 %, contre 37,7 %. Si on intègre les SME, le taux passe à 42,6 %.

Le VO s'affirme dans le modèle d'affaires

Avec 320 000 unités, l'essor sur le marché VO se fait également sentir. RCI Banque a en effet progressé de 15,7 % par rapport à 2016. Un phénomène intimement lié à l'accompagnement des labels Sélection chez Renault et Nissan, et à l'internationalisation de l'activité, qui croît de 21 % dans le G9 (169 000 dossiers), de 30 % en Eurasie (11 000 dossiers), de 25 % dans la zone Asie-Pacifique (9 000 dossiers) et de 38 % en Amérique latine (30 000 dossiers). En franchissant la barre des 300 000 dossiers, le VO affirme son statut de relais de croissance pour la captive.

En 2017, RCI peut se targuer d'avoir rempli son contrat de levier de rétention des clients. La part des produits fidélisants en Europe (dont le leasing) atteint 51,1 %, en hausse de 8,5 points. La captive ajoute par ailleurs à son bilan une accélération des ventes de contrats de services et d'assurances. Le résultat commercial fait état de +27,5 % par rapport à 2016, à 4,355 millions de dossiers. Traduit autrement, RCI Banque vend 1,2 service par véhicule immatriculé dans le réseau d'une des marques du groupe.

43,8 milliards d'euros d'actifs nets

Dans ce contexte de développement, RCI Banque rapporte une augmentation maîtrisée des frais de fonctionnement. Ils atteignent 522 millions d'euros à fin 2017, contre 463 millions un an auparavant. Sur le plan financier toujours, les actifs productifs moyens (APM) passent au total à 39,6 milliards d'euros (+19 %), dont 29,9 milliards d'euros d'APM clientèle et 9,7 milliards d'euros d'APM réseau. En part d'APM, le coût du risque recule à un niveau historiquement bas (0,11 %, soit 44 millions d'euros).

RCI Banque achève donc l'exercice 2017 avec un résultat avant impôt de 1,077 milliard d'euros, en hausse de 18,1 %, comparativement à 2016. La rentabilité des capitaux propres gagne 19,8 % pour s'établir à 721 millions d'euros. Ultime preuve de la bonne santé de l'établissement, ses actifs nets ont été évalués à 43,8 milliards d'euros à fin 2017. Ils étaient à 26 milliards d'euros en 2013.