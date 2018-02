Sacha Sardo et Jean-Michel Cochet, co-fondateurs de Monspecialisteauto.com.

Monspecialisteauto.com récolte 600 000 euros

La start-up hébergée à Station F attire un premier investisseur de taille, Side Capital, auprès duquel elle a levé 600 000 euros de fonds de développement.

La proposition de Monspecialisteauto.com a trouvé grâce aux yeux des décideurs de Side Capital. La start-up que nous vous présentions en janvier (voir ici) vient de lever la somme de 600 000 euros auprès du fonds d'investissement, comme il a été annoncé ce 20 février 2017. "Au-delà du montant, qui dépasse nos objectifs, nous sommes heureux d'avoir pu trouver un partenaire tel que Side Capital qui se compose d'un réseau de business angels, anciens entrepreneurs qui nous apporteront des conseils avisés", se félicite Jean-Michel Cochet, co-fondateur de Monspecialisteauto.com.

Il s'agit de la première opération de la sorte bouclée par la jeune pousse hébergée à Station F. Cette aide financière servira à faciliter le recrutement d'experts automobiles indispensables au modèle économique mis en place par les co-fondateurs, Sacha Sardo et Jean-Michel Cochet. De 500, l'équipe terrain de Monspecialisteauto.com passera à 1 000 personnes à travers la France avant l'été 2018, selon les plans des deux associés. Pour mémoire, seuls des mécaniciens diplômés, forts de deux ans d'expérience minimum et disposant d'un statut d'auto-entrepreneur peuvent prétendre rejoindre les rangs.

Monspecialisteauto.com renforcera aussi son équipe administrative, en charge de la gestion des dossiers et des commandes de prestations. Rappelons-le, la société fondée en 2016 se destine à faire le lien entre les vendeurs – souvent des particuliers – et les professionnels de l'automobile qui ont un besoin de reprise, tels que les mandataires, les concessionnaires, les acteurs de la reprise cash, les agents et les plateformes de vente en ligne. Le rôle de la start-up consiste alors à faciliter la réalisation des affaires en effectuant l'expertise du véhicule ciblé, directement chez le vendeur, afin d'établir un rapport de la valeur. Un facilitateur d'affaires en quelque sorte, qui reçoit pour l'heure un très bon accueil du marché.