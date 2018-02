L’essence poursuit sa percée dans les flottes en 2018

L'année 2018 commence fort pour le véhicule d’entreprise : selon les statiques de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE), les immatriculations de véhicules légers aux administrations, aux loueurs longue durée et aux sociétés hors automobile ont augmenté de 9,4 % en janvier.

Sur ce premier mois de l’année, le volume de ventes de véhicules légers aux entreprises a atteint 63 327 unités, avec une croissance sur les deux segments. Du côté des véhicules particuliers, ce sont 37 657 unités qui ont été écoulées, soit un bond de 14,7 %, tandis que les commercialisations de VUL se sont accrues de 2,4 %, à plus de 25 000 exemplaires. Ainsi, le marché des véhicules légers vendus aux entreprises a représenté en janvier 33,40 % du marché global.





L’essence et le Diesel en hausse





L’OVE a continué d’observer une montée en puissance de l’essence dans les flottes, avec une forte hausse de 62,6 % des immatriculations de VL, à 8 193 unités, soit une part de marché de près de 13 %. Sur le segment des VP, la proportion de modèles Diesel s’est établie juste en dessous de 20 % avec 7 465 unités.

Il faut remonter à mai 2017 pour trouver une part de marché de l’essence aussi élevée. Cette progression ne s’est pas faite au détriment du Diesel puisque les ventes aux entreprises ont progressé de 2,2 %, à 81 876 VL, soit une part de marché encore largement majoritaire, à près de 82 %.





Les motorisations alternatives continuent leur progression





Les motorisations alternatives ont également continué de séduire les professionnels : le volume de VL électriques a augmenté en janvier de 28,8 % sur 895 unités, soit une pénétration de 1,36 %. Les VUL sont venus sauver les meubles avec un doublement des immatriculations (506 exemplaires), et venus compenser la forte baisse sur le segment des VP (-13,1 %, 353 unités). Enfin, les hybrides ont enregistré la plus forte progression (+67,2 %) avec 2 314 VL et une part de marché de 3,65 %.