Covea confie la gestion de sa flotte à Direct Fleet

Le groupe d’assureurs a réorganisé la gestion de ses 1 400 véhicules en parc et en a confié la gestion à Direct Fleet.

Le groupe Covéa (Maaf, MMA, GMF) a choisi de confier la gestion administrative de sa flotte automobile à Direct Fleet.

Les 1 400 véhicules en parc sont donc désormais pilotés par ce prestataire externe indépendant. Pour le groupe, le choix s’est basé sur la volonté de remettre à plat les processus de gestion de parc hétérogènes, de bénéficier d’outils innovants évolutifs et de gagner en performance économique.

"Dans le cadre d’un appel d’offres, la solution proposée par Direct Fleet pour nous accompagner dans cette transformation nous a paru la plus pertinente et la plus adaptée à nos besoins. La décision prise courant 2017, un chef de projet Direct Fleet est intervenu en amont pour nous aider à préparer cette transition. Nous avons revu et réévalué l’ensemble des processus, effectué un audit auprès des utilisateurs/interlocuteurs sur le terrain et imaginé le mode de fonctionnement futur. Un groupe de projet transverse représentant les différents métiers internes concernés (achats, RH, gestion, risk management) a été créé. Nous avons également mis à profit ce changement pour modifier notre Car Policy en profondeur et revoir notre politique de référencement loueurs ainsi que notre processus assurance… L’externalisation a été une réelle occasion de remettre en question nos pratiques, l’assistance d’un partenaire expert et indépendant à nos côtés constituant un réel avantage", souligne la direction Achats du groupe Covéa.

Le service aux conducteurs de Direct Fleet a démarré en décembre 2017.