Suzuki investit dans l’automobile du futur

Par le biais de son fondation, Suzuki investira 75 millions d’euros dans des projets tournés vers l’avenir de l’automobile. Avec, cette année, un accent tout particulier sur le véhicule autonome.

Comme chaque année, Suzuki a annoncé son programme de financement de recherche, portée par sa Fondation. Pour l’année fiscale japonaise de 2017 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), 36 projets de recherche scientifique et appliquée, issus d’université et d’instituts de recherche au Japon, seront épaulés par Suzuki, pour un montant total de 75 millions d’euros.

Dans le détail, la Fondation financera 34 projets de recherche scientifique, répartis dans sept domaines : les technologies de production, les technologies environnementales et d’économie des ressources, les technologies de mesure, de contrôle et d’analyse, les technologies de matériaux, celles relatives à l’électrique, l’électronique et l’informatique, et enfin les technologies liées à l’ergonomie, à la médecine et celles tournées vers la robotique. Le tout, pour près de 32 millions d’euros.

Le véhicule autonome et son conducteur à l’honneur

En parallèle, Suzuki met l’accent pour ce nouvel exercice sur la problématique des véhicules autonomes, avec deux projets sélectionnés suite à un appel à proposition. L’un se concentre sur l’interaction entre le conducteur et le système de conduite automatisée, l’autre sur le contrôle de l’état psychologique et physiologique du conducteur. Près de 22 millions d’euros seront versés pour ces deux projets ainsi que pour les quatre autres sélectionnés les années passées.



Enfin, près de 23 millions seront versés pour le financement de colloques, le transport et l’hébergement des chercheurs japonais participant à des conférences à l’étrangers, pour le centre d’excellence automobile international en Inde ou encore pour les programmes organisés au Japon pour les chercheurs étrangers de l’université de technologies et d’économie de Budapest.