Le groupe Parot finalise le rachat de deux concessions Holfi

C’est officiel, le groupe Parot est entré dans le réseau du groupe FCA. Le groupe a finalisé sa première acquisition de l’année, deux concessions à Bourges et Châteauroux, et un réparateur du groupe Holfi.

Le groupe, via le rachat de la concession de Bourges et d'un réparateur situé à Romorantin, se renforce ainsi avec la marque Ford, dont il est l’un des premiers distributeurs en France. Mais il ajoute surtout plusieurs marques à son portefeuille : le point de vente de Châteauroux représente en effet les marques Ford, Fiat, Fiat Professsional, Alfa Romeo et intègre un réparateur Land Rover. Sans oublier qu’un accord de distribution a été conclu avec la marque Jeep dans le cadre de ce rachat.

1 134 véhicules commercialisés en 2016



Ensemble, ces entités, qui emploie 37 collaobrateurs, ont commercialisé 1 134 véhicules en 2016, dont 51 % de véhicules neufs et 49 % d’occasion. Le tout, pour un chiffre d’affaire de 13,5 millions d’euros.





Prochaine opération qui devrait être finalisée par le groupe dirigé par Alexandre Parot : la reprise de deux sites Ford de la société Alfred Boos Développement (ABD), situés en Haute-Vienne, l’un à Limoges, l’autre à Saint-Julien.