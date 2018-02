Opération séduction des entreprises pour le réseau FCA

FCA lance ses journées business dans les réseaux participants de ses marques avec, à la clé, un total de 7 millions d'euros d’avantages entreprise. Une opération destinée à booster le volume des ventes aux entreprises pour ses constructeurs à la peine sur ce canal.

Pour doper ses ventes auprès des professionnels, FCA lance ses Journées Business, et teste à l’occasion le concept de vente en ligne tout en associant ses réseaux de distribution. Du 19 février au 3 mars, le groupe organise avec les réseaux participants deux semaines d’offres réservées aux professionnels et aux entreprises.

Lors de ces Journées Business, les clients peuvent faire le choix dans la liste des trente véhicules des gammes Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep et Fiat Professionnal. Avec, pour chacun d’entre eux, un avantage entreprise. Au total, ce sont 7 millions d'euros d’avantages entreprise que propose FCA. En laissant ses coordonnées sur le site, le client reçoit par mail un bon à présenter au distributeur pour bénéficier de la remise prévue. Avec cette opération FCA entend également bien doper le financement : pour les modèles acquis en LLD, Leasys, captive de FCA, offre deux mois de loyer.

Des performances de ventes aux entreprises faibles

Pour rappel, les performances de ventes aux professionnels des trois marques principales du groupe, Fiat, Alfa Romeo et Jeep, restent bien en dessous de la moyenne du marché.

Pour Fiat, qui a vendu en France près de 68 200 véhicules neufs, volume en hausse de 9 %, les ventes aux entreprises (administrations et loueurs longue durée) ont pesé pour 13 % des commercialisations, soit un peu moins de 8 900 unités, tandis que les ventes à particuliers ont représenté 38 % du total (environ 26 000) et les ventes tactiques (location courte durée, véhicules de démonstration et constructeurs) ont pesé pour 48 % des ventes.

Les résultats ne sont pas meilleurs chez Jeep avec 12 % des ventes totales réalisées auprès des entreprises (1 330 unités), 42 % aux particuliers (4 600) et 45 % en tactiques. Seule la marque Alfa Romeo fait légèrement mieux avec 16 % de ventes aux entreprises (1 480 VN), près de 43 % aux particuliers (environ 3 900) et 41,4 % en tactiques.