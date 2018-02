L’Europe, un des moteurs des ventes mondiales de véhicules neufs

Les ventes de véhicules neufs se sont accrues de 2,4 % dans le monde, boostées par la demande en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Un marché largement tiré par les SUV, au détriment de quasiment tous les autres segments.

En 2017, il s’est vendu 86,05 millions de véhicules légers, dont 82 millions de VP, sur les 52 principaux marchés analysés par Jato. Un volume en hausse de 2,4 % par rapport à 2016, ce qui correspond à plus de deux millions d’unités supplémentaires. Alors que des marchés d’envergure tels que la Russie ou encore le Brésil ont retrouvé des couleurs, les marchés matures ont vu leur demande se maintenir, voire croître. L’Europe, l’Asie-Pacifique – Chine, Japon et Corée du Sud – exclus ainsi que l’Amérique latine se sont imposés comme les moteurs de cette forte croissance sur le marché automobile mondial. Des progressions à deux chiffres ont ainsi été enregistrées dans treize pays.

En Europe, où 21 millions de véhicules neufs ont été écoulés (+3,5 %), la Russie a ainsi enregistré une hausse de sa demande de 12 %, soit environ 1,60 million d’unités, tandis qu’en Italie, les volumes ont été portés à 2,15 millions soit +7 %. De quoi compenser le déclin du Royaume-Uni (-5% et 2,9 millions d’exemplaires). La zone Asie-Pacifique, où 8,04 millions de modèles neufs ont trouvé preneur (+5,2 %), a été dynamisée par la demande en Inde (+9 %, à 3,61 millions d’unités), mais aussi en Thaïlande (+14 % et 845 000 VN), tandis que l’Amérique latine (3,4 millions de VN et +14,6 %) a notamment profité du rebond du Brésil qui a connu une hausse de 9 % avec 2,17 millions d’unités.

Près de 35 % de parts de marché pour les SUV

Les SUV ont enregistré un nouveau record de ventes en 2017 avec une part de marché de 34 %. Les analyses à l’échelle des 52 marchés mondiaux ont montré que près de 28 millions de SUV ont trouvé preneur dans le monde, soit 3,14 millions d’unités supplémentaires par rapport à 2016 (+12,7 %). Avec un dynamisme plus prononcé sur le segment des SUV compacts qui a pesé pour près de 40 % des ventes totales de ce type de modèle, soit une progression de 9,2 %. Mais l'augmentation de la part des SUV dans les commercialisations totales de véhicules neufs est surtout à mettre au crédit des grands SUV dont les ventes se sont accrues de 15,7 %. Cette montée en puissance des SUV se réalise au détriment de plusieurs segments, dont les berlines compactes, break et monospaces.

Les compactes ont ainsi vu leurs immatriculations reculer de 4,5 % pour atteindre moins de 15 millions d’unités, avec un fort retrait dans les Big Five européens, mais aussi en Chine. La demande pour les monospaces s’est réduite pour représenter 8,3 % des ventes contre 9,5 % en 2016. Seul autre segment en hausse, celui des citadines (+14,4 %) grâce notamment à une demande soutenues en kei-cars au Japon.