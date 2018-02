Gamme ACS Pro

Après avoir mis sur le marché sa nouvelle gamme CDS destinée aux particuliers, Flowey se concentre sur ses clients professionnels avec le lancement de la nouvelle gamme ACS Pro.

En début d’année 2017, Flowey lançait sa nouvelle gamme CDS (pour Car Detailing Solutions) à destination des particuliers. Dotée d’un packaging moderne et surtout de formules améliorées, celle-ci comporte en réalité pas moins de 31 produits…

Avec sa nouvelle gamme ACS Pro (pour Auto Clean System Pro), le fabricant luxembourgeois se concentre dorénavant sur ses clients professionnels. Bien structurée afin de simplifier la compréhension et l’utilisation des produits, cette gamme part de la préparation des véhicules avec le prélavage manuel pour terminer par le nettoyage intérieur complet.

En particulier, Flowey met en avant sa nouvelle ligne de polish issue de la technologie Polygrad. "Constitués de micro-cristaux de structure particulière, les abrasifs Polygrad permettent d’optimiser le polissage et la brillance sur tous types de carrosserie tout en évitant micro-rayures, griffes, éraflures et halos, explique Vincent Podorieszack, Ingénieur chimiste chez Flowey. En fait, en fonction de la taille des micro-cristaux, on peut obtenir différents niveaux de polissage et de brillance."

Tous les produits, en particulier ceux dédiés à l’entretien intérieur des véhicules, sont conçus pour diffuser différents parfums, sans qu’ils soient trop prédominants, afin d’ajouter une touche de fraîcheur dans l’habitacle. En outre, les produits "Vision Clear" de la gamme ACS Pro sont des lave-glaces adaptés à toutes les conditions météorologiques, de par leurs propriétés anti-insectes (été) et dégivrantes (hiver). A noter enfin que la majorité de ces produits sont compatibles avec les accessoires relatifs au nettoyage des voitures tels que les canons à mousse, systèmes HP et autres pompes de dosage.