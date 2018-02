Le succès pour Airtone

Cheval de bataille d’Heurtaux, le portique sans contact Airtone vient de faire son entrée à l’Assemblée nationale ! Une belle reconnaissance s’il en est.

On le sait, la société Heurtaux a remporté l’appel d’offre public européen de l’Assemblée nationale pour l’installation d’un portique de lavage dédié à l’entretien des berlines des élus, députés, ministres. Désormais en service depuis l’été dernier, le portique de lavage haute pression Airtone a été sélectionné sur la base de différents critères à même de séduire les Instances, à commencer par son bon rapport qualité/prix (de 70 000 à 86 000 euros HT selon configurations) et sa faible consommation d’eau (102 litres pour une citadine) et de shampooing. Figurent aussi ses prestations bien sûr, puisque cette machine de lavage sans contact comporte pas moins de cinq programmes, dont la finition brillance et séchage anti-trace (par étirement du film d’eau).

Maintenant, pour ce qui est des résultats 2017, Heurtaux a enregistré un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros, en progression de 15 % par rapport à l’exercice précédent. "Notre objectif est clairement d’atteindre le cap des 6 millions d’euros, un résultat tout à fait envisageable puisque déjà obtenu régulièrement par le passé", indique Damien Rioult, responsable des ventes de la société. Et celui-ci d’ajouter : "Nous avons les bons produits et pour ce qui concerne l’Airtone en particulier, notre démarche ne vise absolument pas à le proposer en remplacement d’un portique à brosses déjà installé, mais plutôt en complément afin de capter une certaine clientèle et donc d’augmenter le CA de la station." Une démarche sans doute appréciée par la concurrence, et néanmoins payante dans la mesure où le parc d’Airtone sur l’Hexagone repose déjà sur une cinquantaine de machines, dont une vingtaine rien que sur 2017.

Pour ce qui est des perspectives 2018, les choses se présentent au mieux pour le fabricant de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76) avec un carnet de commandes à six mois, donc "full" jusqu’à l’été prochain. Maintenant, quid du nouveau robot de lavage HP Easy Jet, Trophée d’Or des Grands Prix de l’innovation 2017 d’Equip Auto ? Normalement, la première installation (en fait, le premier de série) devrait être réalisée dans le sud de la France fin 2018/Janvier 2019, sachant que le potentiel d’équipement est de 30 000 pistes.