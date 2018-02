Eléphant Bleu fait le point

A l’occasion de son retour au salon de la Franchise prévu en mars prochain, Eléphant Bleu a perpétué la tradition en organisant à Paris son point presse annuel. Bilan et perspectives au menu !

"La fidélité des franchisés, la valeur patrimoniale des centres, la participation massive à nos conventions sont des signes forts, extrêmement gratifiants et motivants pour nos équipes et tous les membres du réseau. L’état d’esprit, la bonne ambiance, la convivialité de la convention ont donné le sentiment de faire partie d’un réseau soudé." Prononcées peu après la convention d’Ibiza en octobre dernier, les paroles de Patrick Mary, directeur de l’enseigne Eléphant Bleu, demeurent d’actualité, tant elles traduisent la philosophie de l’enseigne, y compris durant les moments un peu plus difficiles pour l’activité comme ce début d’année 2018 du fait des caprices de la météo. Mais comme tient à le rappeler Patrick Mary, "les comptes se feront plus tard dans la mesure où le déficit en matière de chiffre d’affaires enregistré en ce début d’année peut rapidement être gommé. D’autant plus vrai que les périodes de salage déterminent le plus souvent des pics de fréquentation... "

L’important, finalement, réside dans les résultats 2017. "Pour ce qui est du réseau en propre (50 centres, NDLR), nous enregistrons une hausse du chiffre d’affaires de 5 %, indique Patrick Mary. En fait, ce résultat en droite ligne avec celui des années précédentes est également représentatif de la tendance moyenne du réseau de franchisés." Des franchisés qui seront mis à l’honneur lors du prochain rendez-vous de "Franchise Expo Paris", organisé à la Porte de Versailles du 25 au 28 mars prochain. En effet, Eléphant Bleu y fera son retour en tant que seule enseigne spécialisée dans le lavage parmi la trentaine d’exposants sur le secteur de l’automobile.

Nouvellement recruté en tant que responsable du Développement commercial d’Eléphant Bleu, Jean-Christophe Rogez confirme le bien-fondé de la démarche : "Notre présence à Franchise Expo est stratégique dans la mesure où ce salon d’envergure va nous permettre d’établir de nouveaux contacts, dit-il. Notre potentiel de développement demeure important, quand bien même la disponibilité foncière est une ressource rare." Une précision. Aujourd’hui, le réseau des franchisés compte 220 centres sur les 470 que compte l’enseigne au global.

Maintenant, pour ce qui est des axes de développement "internes", pour l’essentiel, ceux-ci reposent sur plusieurs voies, à commencer par la poursuite du déploiement du portique à brosses (270 machines installées aujourd’hui, soit plus de 50 % des centres). Figurent aussi en bonne place la maintenance connectée et la dématérialisation des moyens de paiement. A ce niveau, une dizaine de projets sont en cours d’étude, pour répondre à un double objectif. Vis-à-vis du franchisé, les outils numériques doivent faciliter la gestion des centres (récolte et analyse des informations), sur site et à distance. "L’interaction des outils et les nouvelles fonctionnalités disponibles viennent optimiser la maintenance prédictive et préventive des centres en anticipant les besoins d’approvisionnement et les risques de dysfonctionnement", explique Patrick Mary.

Autrement dit, tout le contraire d’une démarche visant à réaliser du curatif ! Et puis, d’un autre côté, la digitalisation des centres doit permettre de fluidifier le parcours client et enrichir son expérience lavage, via la facilité d’utilisation des équipements, la souplesse des moyens de paiement et la qualité du service. A ce sujet, l’enseigne met également l’accent sur "la connaissance client ", celle-ci reposant sur les informations relatives aux habitudes de consommation. Vaste programme que tout ceci.