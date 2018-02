Les amendes pleuvent !

La Commission européenne vient d'infliger de nombreuses amendes, notamment à des équipementiers, pour avoir entravé les règles de la concurrence.

En plus d'un cartel d'armateurs qui a écopé d'une amende globale de 395 millions d'euros, la Commission européenne a également infligé une amende de 76 millions d'euros à deux équipementiers fournissant des bougies d'allumage.

Ainsi, Bosch devra payer près de 46 millions et NGK près de 30 millions. Denso est passé à travers les mailles du filet et a évité de payer un million d'euros car il est a l'origine de la révélation de l'existence de ce cartel des bougies entre 2000 et 2011.

L'UE a également puni, de 75 millions d'euros d'amendes, des fournisseurs de systèmes de freinage impliqués dans deux autres affaires. Dans le premier cas, le plus durement sanctionné est l'Allemand Continental (44 millions d'euros), suivi de son compatriote Bosch (12 millions d'euros). L'Américain TRW (entretemps devenu l'Allemand ZF TRW) a bénéficié de clémence pour avoir dénoncé cette entente. Dans le second cas, Bosch a écopé d'une amende de près de 19 millions d'euros, tandis que Continental y a échappé. (Avec AFP).