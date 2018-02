BlaBlaCar et ALD s'étendent aux VO

Un an après le lancement de leur proposition de LLD, BlaBlaCar et ALD Automotive ouvrent le canal aux véhicules d'occasion.

Est-ce la décision qui fera la différence ? ALD Automotive et BlaBlaCar ont pris le parti d'ouvrir leur offre de LLD aux véhicules d'occasion, afin d'attirer une plus large clientèle. Un an après avoir introduit le concept de distribution de VN sur la plateforme de covoiturage, ce qui a représenté une centaine d'unités en 2017, les VO vont donc également faire l'objet de contrats dont la formule implique l'entretien et l'assistance.

Seuls les Ambassadeurs, autrement dit les membres les plus actifs sur le site de covoiturage, auront accès à cette offre conjointe. A titre d'exemple, ils pourront ainsi bénéficier de citadines de grandes marques de moins de trois ans à partir de 110 euros par mois sur le site, entretien compris, voire à 90 euros par mois avec la réduction additionnelle de 20 euros sur leurs mensualités, tous les mois où ils covoitureront avec BlaBlaCar.

Cette officialisation intervient au terme d'une phase pilote. Depuis le mois de novembre dernier, plusieurs dizaines d’Ambassadeurs ont souscrit un contrat de location longue durée. ALD Automotive met notamment à contribution son centre logistique de Chilly-Mazarin pour assurer les livraisons.