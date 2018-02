Suzuki fait après-vente commun

Les activités automobile et moto ont maintenant une direction après-vente commune dirigée par Luc Malnoury.

A l'image d'autres filiales en Europe, Suzuki France vient d'annoncer le regroupement de l'après-vente auto et moto. Cette nouvelle direction est placée sous la responsabilité de Luc Malnoury, qui était jusqu'ici à l'après-vente automobile. Une direction qui regroupe toujours deux départements : opérations après-vente (support aux concessionnaires) et réseaux après-vente (actions de terrain au service des réseaux).

"Les activités automobile et moto bénéficieront ainsi des effets de synergie lors de la mutualisation de nos différentes missions. Le service après-vente réunira à terme une trentaine de collaborateurs, ce qui renforce en particulier l’activité moto qui passe de 10 à 22 personnes", explique Luc Malnoury.

Au siège, dans un but de rationalisation et de mutualisation des opérations techniques, de marketing et de fidélisation, chaque intervenant aura la double casquette, mais sur le terrain, les représentants de la marque conserveront leur spécificité. Les équipes demeurent donc avec sept responsables après-vente automobile et cinq responsables après-vente moto. Rappelons que le réseau moto comporte 190 concessionnaires et que celui dédié à la voiture s'appuie sur 204 points de représentation.