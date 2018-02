Le groupe Berteaux récompensé à Chartres

Kia a décerné le prix de la meilleure concession française et européenne de l’année à un site français, celui de Chartres, appartenant au groupe Berteaux. Une concession, qui, suite à l’adoption du programme Red Cube, a vu ses ventes plus que doubler.

Il s’agit d’une consécration de taille pour la concession Kia de Chartres : le site du groupe Berteaux a reçu de Kia le prix de concession française et européenne de l’année. Un site de 1 500 m2 flambant neuf, arborant les derniers standards de la marque regroupés dans le programme nommé "Red Cube". Kia Chartes s’est ainsi imposé comme le premier site aux nouvelles normes de la marque. Cinq autres le sont aujourd’hui. "Kia était auparavant distribuée sur un site commun avec Opel", précise Maëva Gerimont, responsable marketing de Kia Royal Motors Chartres. C’est au premier juin que la concession consacrée à la marque coréenne a ainsi ouvert ses portes, après un investissement de 1,3 million d'euros.

Un chiffre d’affaires en hausse de plus de 30 %

Avec, depuis, une augmentation exponentielle des ventes constatée : sur ces deux concessions Kia (Chartes et Dreux), 398 véhicules neufs et occasion de la marque ont été écoulés en 2016. En 2017, ce sont 519 modèles neufs et 540 véhicules d’occasion qui ont trouvé preneur. Et la tendance se poursuit en ce début d’année avec 100 véhicules neufs vendus sur les deux concessions en janvier contre 35 en janvier 2017. Résultat : un chiffre d’affaires en hausse de 30 % en un an, passé de 12 millions en 2016 à 18 millions en 2017.

Une meilleure visibilité

"Cette concession bénéficie d’une bien meilleure visibilité due à sa localisation à l’entrée d’une autoroute, un axe donc très passant, mais aussi grâce à sa configuration aux standards Kia Cube. Ce nouvel écrin permet de mettre en valeur dans un showroom moderne les produits de la nouvelle gamme Kia, abordables et esthétiquement convaincants. Sans oublier la communication faite au niveau locale autour de l’ouverture avec plus d’un millier de personnes conviées. Le site de Chartes a été un véritable booster pour les ventes Kia, et ce, sur les deux concessions", souligne Maëva Gerimont.

Encouragé par ce succès, le groupe Berteaux prévoit de mettre également aux normes Red Cube sa deuxième concession Kia de Dreux.