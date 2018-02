Le groupe Coquillat se diversifie en reprenant le groupe Deruaz

Le groupe Coquillat est en passe de racheter le groupe Deruaz, et d'ainsi élargir son portefeuille à cinq nouvelles marques.

Il s’agit d’un nouveau mouvement d’importance dans le monde de la distribution automobile. Le groupe Coquillat a notifié son intention à l’Autorité de la concurrence de racheter le groupe Deruaz. Et va de ce fait renforcer son maillage dans le Rhône (69) et en Isère (38), mais surtout ajouter pas moins de cinq nouvelles marques à son portefeuille : Skoda, Mitsubishi, Fiat, Subaru et Abarth.

Dirigé par Edouard Coquillat, le groupe lyonnais distribue les marques Audi, Volkswagen et Hyundai. Avec ce rachat, trois concessions tomberaient dans son escarcelle : celle de Vienne distribuant Skoda, Hyundai, Fiat, Mitsubishi et Abarth, celle de Bourgoin-Jallieu représentant Hyundai, Mitsubishi et Subaru ainsi que le site Hyundai de Lyon. L’ensemble a pesé 650 véhicules neufs pour un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2016.

Avec ses cinq sites dans le Rhône et en Isère, le groupe Coquillat se positionnait en 2016 en 89e position dans le Top 100 du Journal de l’Automobile avec 2 250 modèles d'occasion et 3 750 véhicules neufs vendus, dont 900 Audi, 2 200 Volkswagen et 650 Hyundai. Le tout, pour un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros (+8 %) et une rentabilité de 1,7 %.