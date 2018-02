Europcar et Snappcar développent leur service de location entre particuliers

Europcar, en partenariat avec SnappCar, lance le service de mobilité Drive & Share en Allemagne et au Danemark. Un déploiement qui fait suite au succès rencontré par ce service en France.

Les nouvelles solutions de mobilité ont le vent en poupe ! Europcar s’associe à SnappCar pour étendre à l’Allemagne et au Danemark son service de location entre particuliers Drive & Share. Un système de location de voiture longue durée qui offre aux clients la possibilité de partager leur véhicule, avec d’autres, via la plateforme SnappCar.

Une offre modulable

Cette alternative à la possession de voiture inclut le véhicule, une assurance de base de 2 000 kilomètres par mois et l’entretien. Des options supplémentaires permettent d’avoir accès à une assurance supérieure et de 3 500 kilomètres par mois. Les clients ont la possibilité de choisir le pack qui répond le mieux à leurs préférences notamment en termes de catégorie de véhicule et de formule de location (de trois à douze mois, incluant kilométrage et assurance). Un tarif mensuel de location est établi en fonction de la formule choisie. Si le propriétaire s'engage à partager le véhicule au moins deux fois par mois, il bénéficiera d'un tarif attractif ainsi que des revenus de location du véhicule sur la plateforme SnappCar.

"SnappCar entend poursuivre son innovation sur les marchés allemand et danois. Ce partenariat avec Europcar démontre notre engagement à offrir à tous des solutions simples, qualitatives et accessibles", explique Victor van Tol, cofondateur et P-dg de SnappCar. Pour rappel, Europcar est devenu en juin 2017 actionnaire à hauteur de 20 % de la start-up néerlandaise.