Le groupe GGP (Grand Garage du Pas-de-Calais), créé par Jean-Marie Zodo, s'est porté acquéreur de Renault-Dacia à Carpentras et Orange, dans le Vaucluse.

Le groupe GGP en passe de reprendre les dernières concessions Renault d’IDM

L’Autorité de la concurrence vient de publier une notification portant sur la reprise des sociétés OSA et SOVA exploitant les dernières concessions Renault et Dacia du groupe IDM.

Le groupe GGP (Grand Garage du Pas-de-Calais), créé par Jean-Marie Zodo, s'est porté acquéreur des deux sociétés. En décembre dernier, une première notification avait pourtant été enregistrée à l'Autorité de la concurrence, mais à cette époque, le rachat devait être réalisé par le groupe PGA.

En attendant, pour le groupe IDM dirigé par Daniel Molina, ce rachat signifie le retrait total des marques Renault et Dacia. Le groupe reste néanmoins titulaire des panneaux Nissan, Mitsubishi, Honda et des marques du groupe Fiat. Dans le dernier Top 100 du Journal de l'Automobile, IDM avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros pour un volume de plus de 7 000 VN.