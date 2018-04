Waze ajoute un Crit'Air à ses trajets

Le système de classification des véhicules Crit'Air fait son apparition dans l'application Waze. Les conditions de circulation influenceront désormais les trajets suggérés aux automobilistes.

Un nouveau paramètre entre en considération dans les algorithmes de Waze, en France. Depuis quelques semaines, l'application de navigation a travaillé à l'intégration des vignettes Crit'Air dans son système de calcul des trajets. Waze est la première application de navigation à ajouter ce détail de condition de circulation.

"Grâce à cette nouvelle fonctionnalité simple et gratuite, nous permettons aux automobilistes d’adopter une ligne de conduite plus respectueuse de l’environnement, déclare Jérôme Marty, le directeur général de Waze France. Waze, en informant ses utilisateurs, facilite l’application de cette mesure favorable à l’environnement, la santé et plus globalement à une mobilité plus intelligente."

Dans les faits, il s'agit de renseigner son certificat Crit'Air dans l'application. Ensuite, Waze identifie et alerte les utilisateurs à l’approche d’une zone frappée de restriction, qu’elle soit permanente ou dynamique. Les veilles de jours de pic de pollution, l'application de navigation prévient les utilisateurs des conditions, en fonction des trajets du quotidien.