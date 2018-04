Seat commercialisera des VN online en Norvège

La marque espagnole vient de lancer une plateforme permettant aux clients de la marque d'acheter un véhicule à n'importe quel moment de la journée en 5 petits clics.

Seat lance en Norvège une plateforme d'e-commerce destinée à commercialiser des véhicules en ligne. Celle-ci est d'ores et déjà opérationnelle et utilisable par les clients à toute heure de la journée. Le fait que la filiale norvégienne de la marque espagnole soit à l'origine de cette initiative n'a rien d'étonnant : la Norvège est un référent en matière de transformation digitale.

La plateforme, simple et facile d'accès, permet au visiteur d'arriver à son objectif "en l'espace de dix minutes ou cinq petits clicks", prévient Seat dans un communiqué. En effet, cinq étapes sont nécessaires : le choix du véhicule, le choix du moteur, la couleur, les accessoires et la finalisation de la transaction. Ni plus ni moins.

"Ce lancement en Norvège représente pour nous un grand pari, mais aussi un projet qui servira d'incubateur pour le développement de nouvelles solutions dans d'autres marchés", a annoncé Wayne Griffiths, vice-président du commerce et du marketing de Seat, pour qui "ce type de projet va dans le sens des choses puisque nos clients sont à la recherche de ce type de nouveaux services et, de surcroît, le marché tend aussi vers cela".

En marge de cette plateforme, Seat a également présenté un accord de partenariat avec Hyre pour promouvoir le car sharing en Norvège.