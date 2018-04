PSA et Huawei passent à l'échelle du DS7 Crossback

La tenue du salon de Hanovre, en ce mois d'avril, est l'occasion pour PSA et Huawai de dévoiler, avec le DS7 Crossback, leur collaboration dans le registre de la connectivité.

PSA est prêt pour la prochaine décennie. A l'occasion du salon de Hanovre (du 23 au 27 avril 2018), le constructeur français utilise le stand de Huawei comme scène d'exposition du nouveau DS7 Crossback. Et pour cause, le SUV premium concrétise le travail conjoint de PSA et du géant chinois des télécommunications dans le domaine de la connectivité des véhicules. Le véhicule est en effet le premier à déployer la plateforme CVMP (pour Connected Vehicle Modular Platform, NDLR).

Souvenez-vous, en novembre 2017, PSA et Huawei signaient un accord visant à doter les productions du groupe de propriétés techniques leur permettant de proposer des services connectés aux automobilistes et aux passagers. Parmi les premières fonctionnalités listées sur le DS7 Crossback, le constructeur évoque la navigation connectée, la reconnaissance vocale en "langage naturel" et un portail de services depuis l’écran de bord du véhicule. En complément, depuis le smartphone du propriétaire, il sera possible de consulter l’état de maintenance du véhicule, l’historique des trajets et des modes de conduite.

"Pour l’industrie automobile, explique Leon He, le directeur de la Division Automobile du Groupe Huawei, le secret d’une transformation digitale réussie consiste à construire une plateforme dans le cloud. Celle-ci permet de regrouper les constructeurs, développeurs d’écosystèmes et partenaires d’application afin de commercialiser conjointement des produits et services partout dans le monde, et de fournir des services de mobilité personnalisés aux propriétaires de voitures et automobilistes."

Un premier pas vers une myriade de services

Huawei met sa plateforme IoT OceanConnect à disposition du constructeur français. Appliquée ici à l'automobile, elle a par ailleurs la capacité de répondre aux exigences du développement de la maison et de la ville intelligente. L’ensemble des interactions numériques entre la voiture et le Cloud est sécurisé. Les données des clients et de la voiture sont chiffrées de sorte à garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de celles-ci.

Il s'agit d'une nouvelle étape pour PSA. La feuille de route du constructeur prévoit un ajout progressif de fonctionnalités supplémentaires. Pêle-mêle, le groupe de Carlos Tavares planifie – sans donner de date précise – le lancement de services d’info-divertissement, de mises à jour de logiciels à distance (OTA) et de cartographie de navigation. Viendront également un assistant personnel intelligent et des fonctions de diagnostic et de maintenance du véhicule à distance. Les professionnels de la mobilité ne seront pas oubliés puisque PSA prépare des services utiles pour les loueurs, les gestionnaires de flottes et les opérateurs d’autopartage.