Le plan de bataille d’Icare en 2018

Internationalisation et adaptation des offres : voici les deux axes qui guideront les actions d'Icare pour les mois à venir. Le prestataire a procédé pour ce faire à de nouvelles nominations.

Icare, acteur spécialisé dans la garantie pannes mécaniques et les contrats d’entretien, élabore son plan de bataille pour l’avenir. Avec deux axes prioritaires : l’internationalisation et l’évolution de l’offre de services. C’est dans ce cadre que le prestataire vient de créer une nouvelle direction de la transformation et du développement international, avec, à cette occasion, la nomination de Fabrice Pomiers en tant que directeur général adjoint en charge de l’international et de la transformation. Ce dernier a rejoint Icare en 2015 en tant que directeur exécutif, finance et risques après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de BNP Parisbas Cardif.

Autre nomination, celle de Christopher Sartorius au poste de directeur commercial et en qualité de membre de comité exécutif, après deux années à la tête de la direction des partenariats grands comptes.

Une évolution des services via l'AI et la data

Via cette nouvelle organisation, Icare souhaite poursuivre son développement à l’international : déjà présent depuis 2016 en Allemagne et depuis 2017 en Italie, le prestataire ambitionne d’accompagner ses clients constructeurs et établissements financiers spécialisées dans leur développement à l’international dans les grands pays européens. Second grand chantier en vue, l’adaptation de son offre de services grâce à l’intelligence artificielle et la donnée, dans un contexte de distribution multicanale et de l’évolution de la réglementation et des technologies du marché via l’avènement notamment des véhicules électriques, connectés et autonomes.