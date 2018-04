Prix Ichiban : trois distributeurs français à l'honneur

Toyota Europe a récompensé en Ecosse ses meilleurs concessionnaires européens en termes de recommandation client. Stéphane Balagna, Salvatore Sorrentino et Frédéric Grosso ont été salués.

Comme tous les ans, Toyota Europe a remis le Prix Ichiban, trophée récompensant les meilleurs distributeurs de la marque en termes de Recommandation Client dans les activités vente et après-vente. Plusieurs opérateurs provenant d'une trentaine de pays européens ont été salués par leur concédant sur le site de Gleneagles, en Ecosse, la semaine dernière.

Trois distributeurs français font partie des lauréats : Stéphane Balagna à Gap (05), Salvatore Sorrentino à Livry-Gargan et Garges-lès-Gonesse (95), et Frédéric Grosso à Lens, Arras, Béthune (62), Douai et Cambrai (59).

C'est Didier Gambart, président-directeur-général de Toyota France, qui a tenu à féliciter ses trois opérateurs sur un célèbre réseau social, précisant que "le trophée 2018 était remis en jeu".