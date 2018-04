Audi annonce plus de 400 kilomètres d’autonomie pour son SUV électrique

Le futur SUV 100 % électrique de la marque aux anneaux a été homologué à plus de 400 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Il pourra être rechargé en 30 minutes via des bornes de forte puissance.

Audi prépare son arrivée dans l’électrique. La marque aux anneaux débutera son offensive en fin d’année avec le SUV e-tron. Les informations au sujet de ce futur modèle arrivent au compte-gouttes. La dernière en date est son autonomie : 400 kilomètres en cycle WLTP. Le concept était jusqu’à présent annoncé à plus de 500 kilomètres.

Le constructeur ajoute que la batterie du e-tron, dont la capacité s’élève à 95 kWh, pourra être rechargée en l’espace de trente minutes grâce aux stations à forte puissance qui utilisent le standard européen de système de charge combiné (CCS). Audi prend en exemple les bornes de 150 kW du futur réseau Ionity qui fleuriront le long des principaux axes routiers européens d’ici à 2020.

Les clients auront également la possibilité de charger l’e-tron de manière plus classique. Le système de charge mobile standard permettra de faire le plein de deux manières. Soit via une prise domestique de 230 volts avec une puissance de recharge allant jusqu’à 2,3 kW, soit via une prise triphasée de 400 volts jusqu’à une puissance de 11 kW. Audi annonce dans ce dernier cas une charge complète en sept heures environ. La marque aux anneaux proposera en option un chargeur permettant de porter la puissance de charge à 22 kW.