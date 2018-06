Kia Ceed : la carte de l'équipement

Sur un segment des compactes, un des seuls qui réussit encore à maintenir un volume de ventes stable face aux SUV, Kia mise sur la nouvelle génération de sa Ceed, transformée esthétiquement et encore mieux équipée qu’auparavant.

Il y a un peu plus de dix ans, Kia lançait sa Cee’d, berline compacte destinée à devenir son cheval de Troie sur le marché européen. Dessinée, développée, produite et commercialisée, sur et pour le Vieux Continent, la compacte porte juqu’en dans son nom ses ambitions : "Community Europe & European Design". En un peu plus d’une décennie, environ 100 000 unités ont été écoulées en Europe depuis son lancement en 2007, dont 51 800 en France. Des chiffres qui font du modèle le best-seller de Kia, mais à relativiser au regard de l’importance d’un segment relativement bien portant.

Entre le premier trimestre 2017 et les trois premiers mois de cette année, les ventes se sont érodées de "seulement" un point pour représenter un peu plus de 18 % du marché global européen, et ce, face au raz-de-marée des SUV. Une sous-performances surtout expliquée par un environnement ultra concurrencé et largement dominé par les vedettes Volkswagen Golf, Ford Focus, pour ne citer qu’elles, et, du côté des Français, les Renault Mégane et Peugeot 308.

Fin de la carrosserie trois portes

Mais à l’heure où les ventes de ces redoutables concurrentes s’effritent, le Coréen voit aujourd’hui l’occasion avec la troisième génération de sa Ceed de prendre, enfin, sa part du gâteau. Pour cette nouvelle génération, la Ceed –anciennement Cee’d – perd donc son apostrophe, mais aussi sa carrosserie trois portes qui ne représentait que 7 % des ventes sur la précédente génération, pour 20 % de break et le reste en cinq portes. Puisque le design et le niveau d’équipement ont été désignés comme le deux critères principaux d’achat de la compacte, les efforts des équipes coréennes se sont concentrés sur ces axes.