PSA : Rennes passe à quatre équipes

Pour répondre à la demande des 5008 et bientôt du C5 Aircross, l'usine de Rennes va mettre en place, d'ici décembre 2018, une quatrième équipe de 350 personnes pour produire durant les week-ends.

Le Peugeot 5008 est un succès avec déjà plus de 90 000 unités vendues depuis son lancement et l'arrivée du Citroën C5 Aircross sur la ligne de production ne devrait pas faire faiblir les cadences. Pour répondre à cette demande, l'usine de Rennes vient d'annoncer le recrutement de 350 personnes pour constituer une quatrième équipe dédiée à la production du week-end (vendredi, samedi, dimanche).

Parmi ces 350 postes, comprenant des agents de fabrication, caristes, maintenanciers, mécaniciens auto et chefs d’équipes, PSA annonce le recrutement de cinquante CDI intérim et dix CDI. Une part de CDI commentée par les syndicats. Pour Mickaël Gallais, secrétaire de la CGT du site de Rennes, "on ne peut que se réjouir d'une annonce d'embauche. Mais avec dix CDI, ça ne répond pas aux besoins d'amélioration des conditions de travail. PSA retrouve une bonne santé financière, il n'y a aucune raison de maintenir autant de précarité". Même son de cloche pour Nadine Cormier, secrétaire de FO, qui salue "une dynamique de l'emploi, de la production, avec une usine qui va tourner énormément", tout en critiquant le faible niveau de CDI.

Mais il faut aussi se souvenir d'où vient l'usine de Rennes. Il y a encore quelques mois son avenir était loin d'être assuré. Thérèse Joder, sa directrice, le rappelle entre les lignes : "Cette quatrième équipe confirme la dynamique engagée depuis 2016 par la signature du Contrat d’Avenir pour Rennes. Ce contrat signé par quatre organisations syndicales sur cinq et avec le soutien de Rennes Métropole et de la Région Bretagne, a permis la modernisation du site et la production à Rennes du Citroën C5 Aircoss. C’est une excellente nouvelle pour le site de Rennes et une grande fierté pour ses salariés." Un travail qui a permis de descendre le point mort de l'usine à 100 000 unités par an.

Un volume assuré par Citroën en 2019 puisque la marque aux chevrons a prévu de produire 110 000 unités du C5 Aircross sur le site breton. Le Peugeot 5008 pourrait manquer de place, et c'est pour cela que PSA a réorganisé sa production et prévu de pouvoir en produire également à Sochaux avec le 3008.